Громадський транспорт Харкова планується повністю модернізувати в найближчі роки. Частина проектів з оновлення автопарку вже стартувала.

Делегація з Харкова відвідала підприємство, де виробляють транспорт турецької компанії Карсан.

Про це розповів виконувач обов’язків мера Ігор Терехов.

За його словами, особливу увагу приділили 6 і 8-метровим моделям на 22 і 58 місць, з низькою підлогою, які будуть зручні для використання на вулицях Харкова, зокрема для людей з обмеженими можливостями і для дітей.











У Харкові стартувало масштабне оновлення громадського транспорту – Терехов / 3 фотографии

– Сьогодні місто Харків перебуває на етапі постійної модернізації і розвитку. Дороги, будівлі, інженерні споруди і транспортна інфраструктура – все набуває сучасного вигляду і оновлюється відповідно до європейських стандартів, – зазначив Терехов.

Нині за підтримки фінансових організацій реалізується відразу кілька проектів з оновлення транспортного парку.

– В рамках проекту Оновлення тролейбусного парку міста Харкова, який реалізовується за підтримки ЄБРР, придбали 57 односекційних тролейбусів з низьким рівнем підлоги за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку на суму €11,5 млн (з яких €1,5 млн – кошти бюджету міста Харкова). Також є такий проект і з ЄІБ, в рамках якого заплановано придбання 49 тролейбусів (37 односекційних і 12 двосекційних) на суму €10,0 млн, – додав Терехов.

Для підвищення якості надання транспортних послуг, наближення їх до європейських стандартів, а також підвищення рівня безпеки і зниження негативного впливу на навколишнє середовище реалізовується Проект за підтримки українського Банку з придбання 50 тролейбусів з автономним ходом за договором фінансового лізингу на суму €14 млн.

Забезпечити екологічність всього громадського транспорту планується вже в найближчі роки.

У разі відсутності значних об’єктивних причин, процес заміни рухомого складу може бути завершений протягом найближчих 5 років.

Вибори мера Харкова

Верховна Рада ухвалила постанову про проведення позачергових виборів мера Харкова.

Згідно з документом, вибори проведуть 31 жовтня 2021 року.

Водночас Центральна виборча комісія має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів.