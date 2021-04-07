Глава Нацбанка Украины допускает небольшое снижение ВВП в I квартале 2021 года

ВВП Украины в первом квартале 2021 года, вероятно, немного снизился по сравнению с первым кварталом 2020 года в том числе из-за новых локдаунов, а также погодных условий.

Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

— Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении, — сказал он.

По его словам, Нацбанк оценивает негативное влияние январского локдауна на годовой ВВП в 0,2 процентных пункта.

— То есть влияние незначительное. Казалось бы, он должен был повлиять на потребительские настроения, потому что предыдущие локдауны существенно сказывались на розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе. Но мы видели прирост розничного товарооборота. А влияние локдауна на другие отрасли, такие как металлургия, агро — оно вообще минимально, — отметил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что, по оценкам центробанка, локдаун в марте также окажет довольно незначительное влияние на ВВП – меньше, чем в январе.

Шевченко отметил, что внешняя конъюнктура в целом благоприятствовала украинской экономики в начале года, однако Украина не смогла полностью этим воспользоваться из-за погоды, в том числе ограничений в портах и на автодорогах.

ВВП в Украине

По оценкам Госстата, в четвертом квартале 2020 года спад ВВП Украины замедлился до 0,5% по сравнению с 3,5% в третьем квартале, 11,2% — во втором и 1,2% – в первом.

Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%, правительство – на 4,6%.

В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года – на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно.