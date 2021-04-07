Глава Нацбанку України допускає невелике зниження ВВП в I кварталі 2021 року

ВВП України в першому кварталі 2021 року, ймовірно, трохи знизився порівняно з першим кварталом 2020 року, зокрема через новий локдаун, а також погодних умов.

Про це розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко.

– Ми не очікуємо приросту ВВП за перший квартал, а, швидше за все, буде зберігатися деякий мінус у річному вимірі, – сказав він.

За його словами, Нацбанк оцінює негативний вплив січневого локдауну на річний ВВП у 0,2 процентних пункти.

– Тобто вплив незначний. Здавалося б, він повинен був вплинути на споживчі настрої, тому що попередні локдауни істотно позначалися на роздрібній торгівлі, ресторанному та готельному бізнесі. Але ми бачили приріст роздрібного товарообігу. А вплив локдауну на інші галузі, такі як металургія, агро – воно взагалі мінімально, – зазначив Шевченко.

Глава НБУ додав, що, за оцінками центробанку, локдаун в березні також надасть досить незначний вплив на ВВП – менше, ніж в січні.

Шевченко зазначив, що зовнішня кон’юнктура в цілому сприяла української економіки на початку року, однак Україна не змогла повністю цим скористатися через погоду, зокрема обмежень в портах і на автодорогах.

ВВП в Україні

За оцінками Держстату, в четвертому кварталі 2020 року спад ВВП України сповільнився до 0,5% порівняно з 3,5% в третьому кварталі, 11,2% – у другому і 1,2% – в першому.

Нацбанк очікує збільшення ВВП країни в 2021 році на 4,2%, уряд – на 4,6%.

У кінці січня цього року НБУ прогнозував невелике скорочення економіки в першому кварталі 2021 року – на 0,1% і її зростання на 11,3% у другому з подальшим уповільненням до 3,5% і 2,6% в третьому і четвертому кварталах відповідно .