ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста.

Такие данные предоставила Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 4 194,1 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 100,47 тыс. грн.

Госстат уточнил, что изменение дефлятора в прошлом году составило 9,8%.

По данным ведомства, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.

Так, номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 854,05 млрд грн, во втором – 875,34 млрд грн, в третьем – 1 163,17 млрд грн и в четвертом – 1 301 млрд грн.

Госстат напомнил, что в 2019 года ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада в 2015 году.

Также правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,6%.

Прогноз курса доллара

К концу 2021 года курс доллара в Украине повысится до отметки 29,5 грн/$, а через три года будет стоить уже 31 грн.

Эксперты считают, что к концу 2022-го американская валюта вырастет до 30 грн, на конец 2023 года составит 30,5 грн и на конец 2024-го достигнет отметки 31 грн.