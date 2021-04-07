В Киеве на третий день локдауна, 7 апреля, образовались 7-бальные пробки.

Так, стоит проспект Победы и Шулявский мост, а также трудности с движением на бульваре Шевченко, улицах Жилянская и Саксаганского.

На всех транспортных мостах через Днепр есть трудности с трафиком. Пробки образовались на въездах и выездах со всех мостов.

Из-за ремонта Борщаговской улицы и Индустриального моста образовались сильные пробки в том районе. Авто движутся крайне медленно.

Традиционно стоит и центр города, в частности сильные пробки в районе станций метро Почтовая площадь, Дворец спорта, Кловская.

Кроме того, трудности с графиков в районе Почайной.

На левом берегу Киева стоят Братиславская улица и бульвар Перова, а также проспект Шухевича.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения. В частности, во время локдауна общественный транспорт работает только для сотрудников критической инфраструктуры по специальным пропускам.

Из-за этого в столице второй день утром наблюдаются сильные пробки. Подробнее о первом дне локдауна в Киеве читайте на сайте Факты ICTV.