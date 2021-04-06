Первый день усиленного карантина в Киеве запомнился скандалами на остановках и в метро, ​​повышенными втрое ценами на услуги такси, пробками на дорогах и продажей поддельных пропусков.

Утро на столичной станции метро Минская начиналось с ругани. Там молодой человек не мог прорваться сквозь ограничения правоохранителей.

Работнице военного госпиталя повезло чуть больше – женщину пропустили в подземку несмотря на то, что ей не успели выдать пропуск для проезда в общественном транспорте.

По словам пресс-секретаря Оболонского управления полиции Киева Дианы Шутько, исключение для представителей критических инфраструктур сделали только сегодня и только утром.

Однако на другой станции в час пик не дали попасть в вагон четырем врачам без спецпропусков.

На каждой станции метро работал только один вход и один выход. Какой именно, предупреждали с помощью громкоговорителей.

Наземный и подземный транспорт 5 апреля пустовал. По словам кондуктора троллейбуса Валентины Николаевны, в салоне днем ​​ехали три-четыре человека. Максимум – пять.

Те, кому не повезло сесть в автобус, проклинали всех и вся.

– Я работаю частным предпринимателем уже 13 лет. А теперь меня лишили работы, транспорта и средств к существованию. Скажите, пожалуйста, как можно жить? – возмущалась карантинными ограничениями киевлянка Людмила.

Немало среди тех, кто не терял надежды попасть в транспорт, было пенсионеров. Объясняли это тем, что очень нужно в больницу. Когда видели пустой транспорт, были просто в бешенстве.

Те, кому пропуск не светит, пересели на собственные автомобили или сгруппировались с коллегами. Из-за этого город остановился в страшных пробках.

Тех, кто думал добраться до работы на такси, ждал настоящий шок, потому что цены взлетели втрое.

– Садик закрыли. Я должна была посидеть с внучкой, но ни на чем не могу доехать. Стоимость такси до дома детей всегда была 150 грн. Сегодня – 545 грн, – жаловалась жительница столицы Галина Васильевна.

Активизировались в первый день усиления карантина и мошенники. Еще с прошлой недели в соцсетях начали появляться объявления о продаже спецпропусков.

А уже сегодня прямо на улице задержали 18-летнюю девушку, у которой можно было приобрести спецбилет за 200 грн.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, у киевлянки было 100 пропусков и почти столько же справок с бланками учреждений и мокрыми печатями, без которых проездные документы являются недействительными.

До завершения транспортного локдауна 16 апреля правоохранители обещают задержать всех мошенников.

Нехватка спецпропусков в Киеве

5 апреля Офис президента отреагировал на нехватку спецпропусков в Киеве, поскольку без документов на проезд осталась медики, которые должны были получить их одними из первых.

В ОП назвали ситуацию недопустимой и поручили КГГА обеспечить киевлян достаточным количеством спецпропусков и выпустить на маршруты больше количество общественного транспорта.