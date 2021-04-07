У Києві на третій день локдауна, 7 квітня, утворилися 7-бальні затори.

Так, стоять проспект Перемоги і Шулявський міст, а також труднощі з рухом на бульварі Шевченка, вулицях Жилянська і Саксаганського.

На всіх транспортних мостах через Дніпро є складнощі з трафіком. Затори утворилися на в’їздах і виїздах з усіх мостів.

Через ремонт Борщагівської вулиці та Індустріального моста утворилися сильні затори в тому районі. Авто рухаються вкрай повільно.

Традиційно стоїть і центр міста, зокрема сильні затори в районі станцій Поштова, Палац спорту, Кловська.

Крім того, труднощі з графіків в районі Почайної.

На лівому березі Києва стоять Братиславська вулиця і бульвар Перова, а також проспект Шухевича.

Локдаун у Києві

З 5 квітня у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема під час локдауну громадський транспорт працює лише для робітників критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

Через це у столиці другий день вранці спостерігаються сильні затори. Детальніше про перший день локдауну у Києві читайте на сайті Факти ICTV.