В Чернигове и Тернополе решили усилить карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом говорится в заявлениях городских советов.

— Предупреждаем о необходимости закрытия в городе и детских садов, то есть уже абсолютно всех школьных и дошкольных учреждений, включая детские сады, с понедельника, 12 апреля, — заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Что запрещено в Чернигове с 8 апреля:

посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 м² на каждого участника;

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

посещение бассейнов и спортивных сооружений независимо от форм собственности;

пребывание без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и т.д.).

Кроме этого планируют пересмотреть запрет на покупку “напитков через окно”. Его могут отменить, если учреждения будут контролировать, чтобы у окна не собиралось больше двух человек.

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Какие ограничения будут действовать в Тернополе с 8 апреля:

работу в ТРЦ разрешено проводить при условии контроля на входе-выходе работником центра с представителем полиции. Необходимо измерять температуру и контролировать количество людей в центрах.

запрещена работа развлекательных центре, детских развлекательных центров и детских игровых комнат;

запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий помимо проведения официальных спортивных мероприятий;

проводить все богослужения, другие религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или в режиме онлайн.

Ограничения в Тернополе с 12 апреля:

ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования будут учиться в обычной форме, а ученики 5-11 классов учреждений общего среднего образования, а также ученики внешкольного, профессионального образования — дистанционно;

разрешено проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профессионального образования только группами до 15 людей;

заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено предоставлять услуги только на открытых летних площадках, а также — осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.

Карантинные зоны в Украине

По состоянию на 8 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Источник: Городской совет Чернигова, Городской совет Тернополя