У Чернігові та Тернополі вирішили посилити карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це йдеться у заявах міських рад.

– Попереджаємо про необхідність закриття в місті й дитячих садочків, тобто вже абсолютно всіх шкільних і дошкільних закладів, включаючи дитячі садочки, з понеділка, 12 квітня, – заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Що заборонено у Чернігові з 8 квітня:

відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

проведення релігійних заходів на площі менше 10 м² на кожного учасника;

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

перебування без маски на площі загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Окрім цього планують переглянути заборону на купівлю “напоїв через вікно”. Її можуть скасувати, якщо заклади контролюватимуть, аби біля вікна не збиралося більше двох людей.

Читайте Карантин у Львові продовжили до 19 квітня

Які обмеження діятимуть у Тернополі з 8 квітня:

роботу в ТРЦ дозволено проводити за умови контролю на вході-виході працівником центру з представником поліції. Необхідно вимірювати температуру і контролювати кількість людей у центрах.

заборонено роботу розважальних центрі, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів крім проведення офіційних спортивних заходів;

проводити усі богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн.

Обмеження у Тернополі з 12 квітня:

учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться у звичній формі, а учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, а також учні позашкільної, професійної освіти – дистанційно;

дозволено проведення практичних заняття у майстернях, лабораторіях закладів професійної освіти лише групами до 15 учнів;

закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.

Карантинні зони в Україні

Станом на 8 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Джерело: Міська рада Чернігова, Міська рада Тернополя