Во Львове решили продлить карантин до 19 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

— На основе мониторинга эпидситуации комиссия будет принимать решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещении начальной школы, — рассказал он.

Кроме этого, город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных коронавирусом.

Локдаун во Львове

С 30 марта во Львове усилили карантин. В частности, транспорт перешел на режим спецперевозок, а школьники учатся дистанционно.

Кроме этого непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу, а работа заведений разрешается только на вынос.

Подробнее о карантине во Львове, читайте в материале Фактов ICTV.