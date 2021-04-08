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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Карантин во Львове продлили до 19 апреля

Во Львове решили продлить карантин до 19 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

львів

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

— На основе мониторинга эпидситуации комиссия будет принимать решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещении начальной школы, — рассказал он.

Кроме этого, город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных коронавирусом.

Локдаун во Львове

С 30 марта во Львове усилили карантин. В частности, транспорт перешел на режим спецперевозок, а школьники учатся дистанционно.

Кроме этого непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу, а работа заведений разрешается только на вынос.

Подробнее о карантине во Львове, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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