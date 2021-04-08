Во Львове решили продлить карантин до 19 апреля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.
— На основе мониторинга эпидситуации комиссия будет принимать решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков, и посещении начальной школы, — рассказал он.
Кроме этого, город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных коронавирусом.
Локдаун во Львове
С 30 марта во Львове усилили карантин. В частности, транспорт перешел на режим спецперевозок, а школьники учатся дистанционно.
Кроме этого непродовольственные магазины работают только на вынос и по предварительному заказу, а работа заведений разрешается только на вынос.
Подробнее о карантине во Львове, читайте в материале Фактов ICTV.