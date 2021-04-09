С 11 апреля Харьковская область переходит в красную зону адаптивного карантина и вводит жесткие ограничения.
О решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщил глава Кабмина Олег Немчинов.
Согласно ограничениями, которые должны быть установлены в красной зоне, с 11 апреля в Харьковской области запрещается:
- работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)
- работа ТРЦ и развлекательных заведений;
- прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;
- работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;
- работа спортзалов и фитнес-центров;
- работа непродовольственных рынков;
- плановые госпитализации
- очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);
- работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.
Общенациональный локдаун в Украине
9 апреля мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой введения общенационального локдауна по всей стране.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на просьбу Кличко заявил, что вводить тотальный локдаун пока нет необходимости.
Шмыгаль отметил, что несмотря на сложную ситуацию в большинстве регионов, у нас есть положительный опыт ответственной работы местных властей в красных карантинных зонах, а это доказывает, что адаптивный карантин работает.