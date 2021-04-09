С 11 апреля Харьковская область переходит в красную зону адаптивного карантина и вводит жесткие ограничения.

О решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщил глава Кабмина Олег Немчинов.

Согласно ограничениями, которые должны быть установлены в красной зоне, с 11 апреля в Харьковской области запрещается:

работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)

работа ТРЦ и развлекательных заведений;

прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;

работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;

работа спортзалов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков;

плановые госпитализации

очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.

Общенациональный локдаун в Украине

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой введения общенационального локдауна по всей стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на просьбу Кличко заявил, что вводить тотальный локдаун пока нет необходимости.

Шмыгаль отметил, что несмотря на сложную ситуацию в большинстве регионов, у нас есть положительный опыт ответственной работы местных властей в красных карантинных зонах, а это доказывает, что адаптивный карантин работает.