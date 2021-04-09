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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Харьковская область переходит в красную зону с 11 апреля

С 11 апреля Харьковская область переходит в красную зону адаптивного карантина и вводит жесткие ограничения.

Карантин

О решении государственной комиссии ТЭБ и ЧС сообщил глава Кабмина Олег Немчинов.

Согласно ограничениями, которые должны быть установлены в красной зоне, с 11 апреля в Харьковской области запрещается:

  • работа общепита (кроме адресной доставки и работы навынос)
  • работа ТРЦ и развлекательных заведений;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания;
  • работа культурных учреждений и массовые культурные мероприятия;
  • работа спортзалов и фитнес-центров;
  • работа непродовольственных рынков;
  • плановые госпитализации
  • очное обучение в учебных заведениях (кроме детских садов и начальной школы);
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11.00 до 6.00 следующего дня.

Общенациональный локдаун в Украине

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой введения общенационального локдауна по всей стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на просьбу Кличко заявил, что вводить тотальный локдаун пока нет необходимости.

Шмыгаль отметил, что несмотря на сложную ситуацию в большинстве регионов, у нас есть положительный опыт ответственной работы местных властей в красных карантинных зонах, а это доказывает, что адаптивный карантин работает.

Фото: Pexels

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