У більшості регіонів України складна ситуація з Covid-19, проте ми маємо позитивний досвід відповідальної роботи місцевої влади у червоних карантинних зонах. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює, тому запроваджувати тотальний локдаун наразі немає потреби.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прохання мера Києва Віталія Кличка запровадити локдаун на всій території України.

– На сьогодні місто Київ залишається в червоній зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік, – вважає глава уряду.

Він поставив у приклад Івано-Франківську область, яка має сьогодні вийти з червоної зони завдяки ефективній роботі місцевої влади.

– Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну, – наголосив Шмигаль.

На його думку, столиця має чи не найбільше ресурсів та можливостей для ефективної боротьби з Covid-19.

Звернення Кличка до уряду

Мер Києва Віталій Кличко 9 квітня звернувся до уряду з проханням невідкладно розглянути питання щодо запровадження загальнонаціонального локдауну – з обмеженням пересування між регіонами, з контролем за дотриманням суворих правил.

На його думку, якщо цього не зробити, на країну чекає катастрофа.

Джерело: Денис Шмигаль