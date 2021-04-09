З 11 квітня Харківська область переходить до червоної зони адаптивного карантину та вводить жорсткі обмеження.
Про рішення державної комісії ТЕБ та НС повідомив очільник Кабміну Олег Немчінов.
Згідно з обмеженнями, які мають бути встановлені у червоній зоні, з 11 квітня у Харківській області забороняється:
- робота закладів громадського харчування (крім адресної доставки та роботи навинос);
- робота ТРЦ та розважальних закладів;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання сфери торговельного і побутового обслуговування;
- робота культурних закладів і масові культурні заходи;
- робота спортзалів та фітнес-центрів;
- робота непродовольчих ринків;
- планові госпіталізації;
- очне навчання у закладах освіти (крім дитячих садків та початкової школи);
- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11.00 до 6.00 наступної доби.
Загальнонаціональний локдаун в Україні
9 квітня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну із проханням запровади загальнонаціональний локдаун по всій країні.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прохання Кличка заявив, що запроваджувати тотальний локдаун наразі немає потреби.
Шмигаль зазначив, що попри складну ситуацію у більшості регіонів, ми маємо позитивний досвід відповідальної роботи місцевої влади у червоних карантинних зонах, а це доводить, що адаптивний карантин працює.