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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Ивано-Франковская область выходит из красной зоны 10 апреля

10 апреля с 00.00 Ивано-Франковская область выходит из красной зоны адаптивного карантина и попадает в желтую.

Коронавірус, карантин

О решении государственной комиссии по ТЭБ и ЧС сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что регион может выйти из красной зоны уже 9 числа.

Однако в желтой зоне есть свои ограничения, запрещено находиться в общественных местах и ​​транспорте без маски и передвигаться по улице без документов, удостоверяющих личность и самовольно покидать места самоизоляции.

Зато карантин позволяет проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Также ограничения предусматривают, что наполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50%, а общественный транспорт осуществляет перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 апреля, в Украине зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди них — 751 ребенок и 552 медработника.

Фото: Depositphotos

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