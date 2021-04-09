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Софія Зінов'єва |

Івано-Франківська область виходить з червоної зони 10 квітня

10 квітня з 00.00 Івано-Франківська область виходить із червоної зони адаптивного карантину та потрапляє у жовту.

Коронавірус, карантин

Про рішення державної комісії з ТЕБ та НС повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що регіон може вийти з червоної зони вже 9 числа.

Однак у жовтій зоні є свої обмеження, заборонено перебувати у громадських місцях та транспорті без маски та пересуватися вулицею без документів, що посвідчують особу та самовільно залишати місця самоізоляції.

Натомість карантин дозволяє проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 м кв. площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Також обмеження передбачають, що наповненість залів кінотеатрів та установ культури може бути не більше 50%, а громадський транспорт здійснює перевезення пасажирів тільки в кількості місць для сидіння.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 квітня, в Україні зафіксовано 19 676 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них – 751 дитина та 552 медпрацівники.

Фото: Depositphotos

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