Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, Киевсовет на заседании 8 апреля, которое произошло в онлайн-режиме, поддерживал его инициативу.

— Сколько еще людей должны заболеть и умереть, чтобы правительство и центральная власть поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне? Иначе страну ждет катастрофа. Поэтому я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна! Настоящего, с ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил, — подчеркнул Кличко.

Глава столицы возмущен тем, что многие люди не соблюдают карантин, пренебрегают правилами.

— Происходит бесконтрольное распространение вируса и его миграция страной. Вы видите, какие ограничения и сколько времени действуют в европейских странах. Однако ситуация и там непростая, но люди соблюдают правила. И полным ходом идет вакцинация. У нас украинцы ведут себя так, будто вирус испугается и убежит, — сказал мэр столицы.

По его мнению, необходимы решительные действия на уровне страны — лучше потерпеть ограничения, но спасти тысячи жизней и не допустить катастрофы.

Карантинное зонирование Украины

По состоянию на 9 апреля в 12 областях и в Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

Среди красных регионов — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

В желтой — только Херсонская.