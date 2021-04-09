Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням невідкладно розглянути питання щодо запровадження загальнонаціонального локдауну. Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, Київрада на засіданні 8 квітня, яке відбулося в онлайн-режимі, підтримала його ініціативу.

– Скільки ще людей повинні захворіти та померти, щоб уряд та центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні? Інакше країну чекає катастрофа. Тому я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання щодо запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього, з обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил, – наголосив Кличко.

Очільник столиці обурений тим, що багато людей не дотримуються карантинних обмежень, нехтують правилами.

– Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною. Ви бачите, які обмеження і скільки вже часу діють в європейських країнах. Проте ситуація й там непроста, але люди дотримуються правил. І повним ходом триває вакцинація. А в нас українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече, – сказав мер столиці.

На його думку, необхідні рішучі дії на рівні країни – краще потерпіти обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

Карантинне зонування України

Станом на 9 квітня у 12 областях та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Серед червоних регіонів – Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У помаранчевій зоні – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.

У жовтій – лише Херсонська.