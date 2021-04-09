Президентский рейтинг продолжает возглавлять Владимир Зеленский. Поэтому если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства проголосовали бы 24,9% украинцев, которые определились с выбором.

Такие данные опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг. На втором месте лидер партии Европейская солидарность, которого на выборах готовы поддержать 13,1% опрошенных. Еще 12,1% украинцев отдали бы свой голос лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко.

В первую четверку рейтинга попал и лидер партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко, которого поддерживают 11,9% респондентов.

Согласно опросу, даже если бы состоялся второй тур выборов, то действующий глава государства все равно победил бы во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

Кроме того, рейтинг доверия к политикам также возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных. Доверие к Юлии Тимошенко есть у 30% украинцев, к Петру Порошенко — у 25% и к Юрию Бойко — у 24%.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 6-7 апреля. Опросили 2,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Источник: Социологическая группа Рейтинг