За какие партии украинцы готовы голосовать на выборах в Раду — рейтинг

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидируют партии Слуга народа, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа — За жизнь и ВО Батькивщина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которое провела Социологическая группа Рейтинг 23-24 марта.

По обнародованным данным, лидирует партия Слуга народа — 20,8% респондентов отдали преимущество этой политической силе.

За партию Европейская солидарность готовы проголосовать 15%, партию Оппозиционная платформа — За жизнь — 14,8%, партию Батькивщина — 12,4%, партию Сила и честь — 5,%, Украинскую стратегию Гройсмана — 5,%, Радикальную партию — 4 , 6%, Голос — 3,5%, УДАР — 3,2%, партию Евгения Мураева Наши — 3,1%, партию Шария — 2,9%, Свободу — 2,9%, За майбутне — 2,4% , Народный фронт — 2,%.

Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем участвовали 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Также согласно опросу Социологической группы Рейтинг действующий глава государства Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Поэтому если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то его кандидатуру поддержали бы 24,7% украинцев.

В то же время за пятого президента Украины и лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко проголосовали бы 13,9% опрошенных. Еще 12,6% готовы поддержать на выборах лидера партии Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко, а 11,8% — лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко.