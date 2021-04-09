Президентський рейтинг продовжує очолювати Володимир Зеленський. Тому якби вибори відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави проголосували б 24,9% українців, які визначилися із вибором.

Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг. На другому місці лідер партії Європейська солідарність, якого на виборах готові підтримати 13,1% опитаних. Ще 12,1% українців віддали б свій голос лідеру партії Батьківщина Юлії Тимошенко.

До першої четвірки рейтингу потрапив і лідер партії Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко, якого підтримують 11,9% респондентів.

Згідно з опитуванням, навіть якби відбувся другий тур виборів, то чинний глава держави все одно переміг би у всіх можливих варіантах з найближчими опонентами.

Крім того, рейтинг довіри до політиків також очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних. Довіру до Юлії Тимошенко мають 30% українці, до Петра Порошенка – 25% і до Юрія Бойка – 24%.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 6-7 квітня. Опитали 2,5 тис. респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2%.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг