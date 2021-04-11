Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подписали совместную декларацию.

Главы государств договорились углубить сотрудничество и координацию в области экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

Кроме того, стороны решили продолжить сотрудничество в формате Квадрига (2+2) на уровне министров и координаторов.

– Подтверждаем безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Будем продолжать координировать шаги, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, в частности на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий в Донецкой и Луганской областях, – говорится в тексте декларации.

В этом контексте Турция будет продолжать поддерживать многосторонние усилия в рамках международных организаций, в частности ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Глава Турции поддерживает создание Крымской платформы как нового формата для урегулирования вопроса незаконной и нелегитимной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Стороны договорились усилить совместные усилия для улучшения условий проживания украинских граждан, в частности крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину из-за временной оккупации.

Турция выступает за мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины путем диалога на основе Минских договоренностей.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган стремятся совместно бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом во всех формах и проявлениях.

– Выражаем поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, и способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами союзников, – отмечают в совместной декларации.

Стороны договорились о поддержке регионального сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения стабильности и безопасности в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, включая НАТО.

Также президенты двух стран хотят ускорить работу с целью завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле в духе взаимопонимания и конструктивизма.

Главы государств будут упрощать процедуры въезда и улучшеать возможности для путешествий граждан двух государств и поощрять взаимный туризм.

Визит Зеленского в Турцию

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с рабочим визитом в Турцию.

При участии обоих президентов состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Подробнее о визите Зеленского в Турцию читайте в материале Фактов ICTV.