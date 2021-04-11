Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підписали спільну декларацію.

Глави держав домовились поглибити співпрацю та координацію у галузі економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.

Крім того, сторони вирішили продовжити співпрацю у форматі Квадрига (2+2) на рівні міністрів та координаторів.

– Підтверджуємо безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Продовжуватимемо координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій у Донецькій та Луганській областях, – йдеться у тексті декларації.

У цьому контексті Туреччина продовжуватиме підтримувати багатосторонні зусилля в межах міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

Очільник Туреччини підтримує створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією.

Сторони домовились посилити спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину через тимчасову окупації.

Туреччина підтримує мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі Мінських домовленостей.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган прагнутимуть спільно боротись із тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх формах та проявах.

– Висловлюємо підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірів отримати найближчим часом План дій щодо членства, та сприятимемо забезпеченню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами членів Альянсу, – наголошують у спільній декларації.

Сторони домовились про підтримку регіональної співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності та безпеки в межах двосторонніх та багатосторонніх механізмів, включно з НАТО.

Також президенти двох країн хочуть прискорити роботу з метою завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю в дусі взаєморозуміння та конструктивізму.

Глави держав будуть спрощувати процедуру в’їзду та покращувати можливості для подорожей громадян двох держав і заохочуватимуть взаємний туризм.

Візит Зеленського до Туреччини

10 квітня президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув із робочим візитом до Туреччини.

Під головуванням обох президентів відбулося дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Детальніше про візит Зеленського до Туреччини читайте в матеріалі Фактів ICTV.