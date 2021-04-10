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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський прибув до Туреччини з робочим візитом

10 квітня президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув з робочим візитом до Туреччини.

Володимир Зеленський в Туреччині

Про це повідомив у соцмережі надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

За його словами, Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Окрім того, під головуванням обох президентів відбудеться дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Сторони мають підписати низку двосторонніх документів.

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Туреччина-Україна

Востаннє президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Туреччині 16 жовтня 2020 року.

Тоді з президентом країни Реджепом Ердоганом вони домовилися про співробітництво в оборонній сфері та у військово-технічній галузі, а також щодо поглиблення взаємодії у культурно-гуманітарній сфері.

Фото: Андрій Сибіга

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