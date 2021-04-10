PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Турция готова поддержать Украину в вопросе Донбасса – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказывать Украине любую поддержку для решения ситуации на Донбассе.

Зеленський_Ердоган

– Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства. Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие, – сказал заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна продолжать наблюдение. Для Турции важно, чтобы миссия могла работать беспрепятственно.

Визит Зеленского в Турцию

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с рабочим визитом в Турцию.

При участии обоих президентов должно было состояться девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Подробнее о визите Зеленского в Турцию читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка