Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности оказывать Украине любую поддержку для решения ситуации на Донбассе.

– Ситуацию на Донбассе надо решать мирным путем в рамках международного законодательства. Мы хотим, чтобы было снижено напряжение на Донбассе, и в рамках выполнения условий Минских договоренностей установилось перемирие, – сказал заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна продолжать наблюдение. Для Турции важно, чтобы миссия могла работать беспрепятственно.

Визит Зеленского в Турцию

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой прибыл с рабочим визитом в Турцию.

При участии обоих президентов должно было состояться девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Подробнее о визите Зеленского в Турцию читайте в материале Фактов ICTV.