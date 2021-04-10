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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Туреччина готова підтримати Україну в питанні Донбасу – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність надавати Україні будь-яку підтримку для вирішення ситуації на Донбасі.

Зеленський_Ердоган

– Ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб у межах міжнародного законодавства. Ми хочемо, щоб була знижена напруга на Донбасі, і в межах виконання умов Мінських домовленостей встановилося перемир’я, – сказав  заявив турецький лідер.

За словами Ердогана, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна продовжувати спостереження. Для Туреччини важливо, щоб місія могла працювати безперешкодно.

Візит Зеленського до Туреччини

10 квітня президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув із робочим візитом до Туреччини.

Під головуванням обох президентів мало відбутися дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Детальніше про візит Зеленського до Туреччини читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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