У справі про збиття літака рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року з’явилася нова інформація. ЗМІ опублікували розшифровку нових аудіозаписів, на яких зафіксовані переговори одних з головних підозрюваних – Сергія Дубинського та Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

За даними ЗМІ, переговори перехопили українські спецслужби.

На записах чути, як 17 липня Дубинський говорить про ракетну установку Бук на підконтрольній бойовикам території. Приблизно через 30 хвилин після падіння літака він уточнював у терористів інформацію про збиття українського винищувача. Йому необхідно було майже дві години для того, щоб з’ясувати, що у цей же час був збитий пасажирський літак.

Водночас з опублікованих аудіозаписів поки незрозуміло, хто саме наказав стріляти з Бука.

У публікації ЗМІ також відзначається, що Дубинський і його спільники могли не знати, у яку ціль саме випустили ракету. Однак це не має значення для звинувачення.

Збиття літака

17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама до міста Куала-Лумпур, було збито.

На його борту перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Розгляд справи про збиття літака рейсу МН17 триває і досі.

Джерело: NOS, Nieuwsuur