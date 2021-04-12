Офис президента назвал число погибших на Донбассе украинских военных с начала года

В районе проведения ООС на Донбассе с начала 2021 года погибли 26 украинских военнослужащих.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

По ее словам, провокации на линии разграничения участились с первых дней 2021 года.

С момента установления режима тишины на Донбассе (27 июля 2020 года) и до начала 2021 года погибло пятеро военных.

— За полгода режима тишины были убиты в общей сложности пять украинских солдат. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 военных. Эта печальная статистика показывает, что пусть хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен, — говорит Мендель.

Офис президента убежден в необходимости продолжения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Речь идет о сотрудничестве в Нормандском формате.

Ситуация на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года.

Только за 2 апреля в зоне проведения ООС зафиксировали 14 нарушений режима тишины. Были ранены двое военных.

Впервые за долгое время боевики открыли огонь по мирному городу Красногоровка, в результате чего серьезное ранение получил гражданский мужчина.

Политики и международные партнеры Украины рассчитывают на дипломатический способ разрешения конфликта на Донбассе.

В то же время Россия систематически отказывается выполнять Минские договоренности.