14 провокаций: в результате обстрелов на Донбассе ранены двое военных и один гражданский

С начала суток 2 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Обстрелы велись неподалеку населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Опытное и Водяное.

Двое украинских военных получили ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что боевики открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также с противотанкового ракетного комплекса.

На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП.

— Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня, — говорится в сообщении.

Один из обстрелов боевиков задел мирный город Красногоровка. Один гражданский человек получил осколочные ранения, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ситуация на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе наблюдается с первых дней 2021 года.

Штаб операции Объединенных сил ежедневно сообщает о провокациях боевиков: ранения и боевые потери среди украинских военнослужащих фиксируются все чаще.

Политики и международные партнеры Украины рассчитывают на дипломатический способ разрешения конфликта на Донбассе, тогда как Россия систематически отказывается выполнять Минские договоренности.