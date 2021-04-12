Офіс президента назвав число вбитих українських військових з початку року

В районі проведення ООС на Донбасі з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

За її словами, провокації на лінії розмежування почастішали з перших днів 2021 року.

З моменту встановлення режиму тиші на Донбасі (27 липня 2020 року) і до початку 2021 року загинуло п’ятеро військових.

– За пів року режиму тиші було вбито п’ять українських солдат. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс було порушено, – говорить Мендель.

Офіс президента переконаний в необхідності продовженны переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

Йдеться про продовження співпраці у Нормандському форматі.

Ситуація на Донбасі

Загострення ситуації на Донбасі спостерігається з перших днів 2021 року.

Лише за 2 квітня в зоні проведення ООС зафіксували 14 порушень режиму тиші. Було поранено двох військових.

Вперше за довгий час бойовики відкрили вогонь по мирному місту Красногорівка, внаслідок чого серйозне поранення отримав цивільний чоловік.

Політики та міжнрародні партнери України розраховують на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту на Донбасі.

Тим часом Росія систематично відмовляється виконувати Мінські домовленості.