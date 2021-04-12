Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по факту нанесения государству 30 млн грн убытков при строительстве Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

Двум подозреваемым – бывшему директору государственного предприятия-заказчика строительства Укрмедпроектбуд и руководителю частного предприятия-генподрядчика – открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Третий подозреваемый, руководитель частной компании, объявлен в розыск. Решается вопрос об осуществлении спецрасследования в отношении него.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые, сговорившись, сфабриковали документы о поставках инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы Охматдет.

На самом деле оборудование не поставляли и не передавали на хранение. Однако предприятие-генподрядчик средства за это получило.

В результате размер ущерба государству превысил 30 млн грн.

Детективы НАБУ начали расследование в сентябре 2017 года после получения материалов от Национальной полиции Украины.

Фигурантам дела НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 мая 2020 года.

Суд над экс-заведующим отделения Охматдета

В январе в суд передали дело против бывшего заведующего отделением больницы Охматдет. Его обвиняют в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Служащий не проконтролировал учет препаратов крови и их компонентов на сумму 620 тыс. грн. За это ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Подробнее о суде над экс-заведующим отделения Охматдета читайте в материале Фактов ICTV.