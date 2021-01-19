PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві судитимуть екс-завідувача відділення Охматдиту

У Києві відбудеться судовий розгляд проти колишнього завідувача відділення лікарні Охматдит. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Службовець не виконав свій обов’язок та не проконтролював облік препаратів крові та їх компонентів, що використовуються для лікування дітей, яким необхідне переливання крові.

У результаті цього було списано препарати на 620 тис. грн. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п’яти років.

Читайте
Торгував даними баз держорганів: у Києві затримали екс-поліцейського

Затримання поліцейського у Києві

Днями стало відомо про затримання поліцейського у Києві. Правоохоронець вимагав хабар у громадянина, а натомість обіцяв закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання суми у $10 тис.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка