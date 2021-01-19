У Києві відбудеться судовий розгляд проти колишнього завідувача відділення лікарні Охматдит. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Службовець не виконав свій обов’язок та не проконтролював облік препаратів крові та їх компонентів, що використовуються для лікування дітей, яким необхідне переливання крові.

У результаті цього було списано препарати на 620 тис. грн. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до п’яти років.

Затримання поліцейського у Києві

Днями стало відомо про затримання поліцейського у Києві. Правоохоронець вимагав хабар у громадянина, а натомість обіцяв закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання суми у $10 тис.