Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування за фактом завдання державі 30 млн грн збитків під час будівництва Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Двом підозрюваним – колишньому директору державного підприємства-замовника будівництва Укрмедпроектбуд та керівнику приватного підприємства-генпідрядника – відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Третього підозрюваного, керівника приватної компанії, оголошено в розшук. Вирішується питання про здійснення спецрозслідування стосовно нього.

Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані, змовившись, сфабрикували документи про постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні Охматдит.

Насправді ж обладнання не постачали й не передавали на зберігання. Однак підприємство-генпідрядник кошти за це отримало.

Унаслідок цього розмір шкоди державі перевищив 30 млн грн.

Детективи НАБУ почали розслідування у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.

Фігурантам справи НАБУ і САП повідомили про підозру 5 травня 2020 року.

Суд над екс-завідувачем відділення Охматдиту

У січні до суду передали справу проти колишнього завідувача відділення лікарні Охматдит. Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Службовець не проконтролював облік препаратів крові та їхніх компонентів на суму 620 тис. грн. Йому загрожує позбавлення волі від двох до п’яти років.

Детальніше про суд над екс-завідувачем відділення Охматдиту читайте в матеріалі Фактів ICTV.