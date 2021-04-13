Это не стало неожиданностью: глава таможни о санкциях в отношении контрабандистов

Впервые в истории Украины были введены персональные санкции в отношении контрабандистов. Такое решение принял СНБО на заседании 2 апреля.

После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокируют.

Глава Таможенной службы Украины Павел Рябикин рассказал в интервью Фактам ICTV, как эти санкции повлияли на работу службы и какая проблема осталось нерешенной.

— Мы получили перечень юридических лиц, которые находятся в этом санкционном списке, и, в соответствии с законом, мы лишили их лицензии на осуществление брокерской деятельности. Также сейчас рассматривается вопрос о лишении деятельности таможенных складов.

По словам Рябикина, те, кто подпал под санкции, могут подать в суд, однако это достаточно редкое явление.

— Это характерно для любого демократического государства. Есть всегда санкции, есть какие-то механизмы, которые позволяют отстаивать свои интересы учасникам процесса, — рассказал он.

На сегодняшний день в Украине есть большая экономическая проблема, связанная с контрабандой. Она сводится к тому, что 90% бюджета формируется 3% от числа участников внешней экономической деятельности.

Остальные формируют все-лишь 10% бюджета. Это проблема, которая носит коррупционный характер.

— В результате такой деятельности бюджет недополучает примерно 100 млрд грн. Санкции — одно из направлений борьбы с контрабандой и коррупцией, — утверждает глава службы.

Те 10 юрлиц, против которых ввели санкции, как раз входят в 90%.

Сейчас контрабанда и нарушения, связанные с ней, приобрели несколько иную форму. Они связаны с уходом от уплаты полноценных таможенных платежей.

Раньше люди работали в одиночке, например, просто перевозили запрещенный товар. Сейчас таких очень мало.

Основна масса — крупные промышленные импортеры, которые ввозя товар, декларируют неполную стоимость, или другой товар, рассказывает Рябикин.

— Для таких нарушений осуществляется то, что делает контрабанду равнозначной коррупции — все происходит на основе сговора участников рынка с одной стороны и представителей государства с другой.

По словам главы Таможенной службы, санкции не стали неожиданностью, ведь вопрос контрабанды уже давно поднимался.

После введения санкций можна заметить определенные снижения активности в зонах Галицкой, Одесской и Буковинской таможенных служб, но сказать, что это зависит только от санкций, нельзя.

В свою очередь служба делает ряд действий для предотвращений коррупции в своих рядах.