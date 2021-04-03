Топ-10 контрабандистов под санкциями СНБО: полный список имен

Появилась информация, кто оказался под санкциями СНБО, о которых заявил Владимир Зеленский.

Президент назвал санкционный список топ-десяткой украинской контрабанды. После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокируют.

Документ с перечнем физических лиц появился в распоряжении украинских СМИ.

Альперин Вадим Александрович. Чудаков Александр Леонидович. Шерман Виктор Бенедиктович. Кравченко Александр Николаевич. Дидух Владимир Степанович. Бокало Иван Васильевич. Пересоляк Валерий Иванович. Кушнир Юрий Радулович. Фирманюк Орест Игоревич. Еримичук Александр Владимирович.

Отмечается, что также под санкциями оказались 68 компаний, которые так или иначе связаны с указанными лицами.

Санкции против российских компаний

Отдельно 2 марта были утверждены санкции против 12 (в некоторых источниках — 11 и 10) российских компаний.

Среди них — Россотрудничество, которое занималось продвижением русского языка и культуры в Украине.

Именно эта компания в конце марта заявила, что Тарас Шевченко — это российско-украинский поэт, позарившись на украинское культурно-литературное наследие.

МИД Украины ответил, что такое заявление является очередной дерзкой манипуляцией страны-агрессора.

Отмечается, что Российский центр науки и культуры создан на основе межправительственного соглашения об условиях деятельности информационно-культурных центров и является единственным в Украине госучреждением РФ с функциями культурного представительства.