Топ-10 контрабандистов под санкциями СНБО: полный список имен

Появилась информация, кто оказался под санкциями СНБО, о которых заявил Владимир Зеленский.
Президент назвал санкционный список топ-десяткой украинской контрабанды. После фактического начала действия санкций их активы и имущество заблокируют.
Документ с перечнем физических лиц появился в распоряжении украинских СМИ.
- Альперин Вадим Александрович.
- Чудаков Александр Леонидович.
- Шерман Виктор Бенедиктович.
- Кравченко Александр Николаевич.
- Дидух Владимир Степанович.
- Бокало Иван Васильевич.
- Пересоляк Валерий Иванович.
- Кушнир Юрий Радулович.
- Фирманюк Орест Игоревич.
- Еримичук Александр Владимирович.
Отмечается, что также под санкциями оказались 68 компаний, которые так или иначе связаны с указанными лицами.
Санкции против российских компаний
Отдельно 2 марта были утверждены санкции против 12 (в некоторых источниках — 11 и 10) российских компаний.
Среди них — Россотрудничество, которое занималось продвижением русского языка и культуры в Украине.
Именно эта компания в конце марта заявила, что Тарас Шевченко — это российско-украинский поэт, позарившись на украинское культурно-литературное наследие.
МИД Украины ответил, что такое заявление является очередной дерзкой манипуляцией страны-агрессора.
Отмечается, что Российский центр науки и культуры создан на основе межправительственного соглашения об условиях деятельности информационно-культурных центров и является единственным в Украине госучреждением РФ с функциями культурного представительства.