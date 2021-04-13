Це не стало несподіванкою: глава митниці про санкції щодо контрабандистів

Уперше в історії України були запроваджені персональні санкції щодо контрабандистів. Таке рішення ухвалила РНБО на засіданні 2 квітня.

Після фактичного початку дії санкцій їхні активи і майно заблокують.

Глава Митної служби України Павло Рябікін розповів в інтерв’ю Фактам ICTV, як ці санкції вплинули на роботу служби і яка проблема залишилася невирішеною.

– Ми отримали перелік юридичних осіб, які перебувають в цьому списку санкцій, і, відповідно до закону, ми позбавили їх ліцензії на здійснення брокерської діяльності. Також зараз розглядається питання про позбавлення діяльності митних складів.

За словами Рябікіна, ті, хто підпав під санкції, можуть подати в суд, однак це досить рідкісне явище.

– Це характерно для будь-якої демократичної держави. Є завжди санкції, є якісь механізми, які дозволяють відстоювати свої інтереси учасникам процесу, – розповів він.

Нині в Україні є велика економічна проблема, пов’язана з контрабандою. Вона зводиться до того, що 90% бюджету формується 3% від кількості учасників зовнішньої економічної діяльності.

Решта формують лише 10% бюджету. Це проблема, яка носить корупційний характер.

– У результаті такої діяльності бюджет недоотримує близько 100 млрд грн. Санкції – один із напрямів боротьби з контрабандою та корупцією, – стверджує глава служби.

Ті 10 юросіб, проти яких запровадили санкції, саме входять у 90%.

Зараз контрабанда та порушення, пов’язані з нею, набули дещо іншу форму. Вони пов’язані з ухиленням від сплати повноцінних митних платежів.

Раніше люди працювали в одиночці, наприклад, просто перевозили заборонений товар. Зараз таких дуже мало.

Основна маса – великі промислові імпортери, які ввозивши товар, декларують неповну вартість, або інший товар, розповідає Рябікін.

– Для таких порушень здійснюється те, що робить контрабанду рівнозначною корупції – все відбувається на основі змови учасників ринку з одного боку і представників держави з іншого.

За словами голови Митної служби, санкції не стали несподіванкою, адже питання контрабанди вже давно порушувалося.

Після запровадження санкцій можна помітити певні зниження активності в зонах Галицької, Одеської та Буковинської митних служб, але сказати, що це може залежали тільки від санкцій, не можна.

У свою чергу служба робить низку дій для запобіжників корупції в своїх лавах.