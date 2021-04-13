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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце 16 апреля — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в Елисейском дворце в пятницу, 16 апреля.

ВОЛОДИМИР Зеленський та Макрон

Президенты встретятся в контексте роста напряженности в Украине с российскими военными подкреплениями на границах.

Ранее о предстоящей встрече Зеленского и Макрона говорил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Источник: Le Figaro

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