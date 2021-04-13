Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 16 квітня – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського в Єлисейському палаці в п’ятницю, 16 квітня.

Президенти зустрінуться в контексті зростання напруженості в Україні з російськими військовими підкріпленнями на кордонах.

Раніше про майбутню зустріч Зеленського і Макрона казав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

5 квітня у ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що очікується розмова між президентом України Володимиром Зеленським, очільником Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вони мали зустрітись одразу після відеоконференції за участю Меркель, Макрона та президента РФ Володимира Путіна, яку провели 31 березня. Того дня говорили про Україну, але без президента Володимира Зеленського.

Джерело: Le Figaro