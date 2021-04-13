Обстрелы и подрыв гранаты: на Донбассе погиб военный ВСУ, двое ранены

В районе проведения ООС на Донбассе утром 13 апреля погиб украинский военнослужащий. Двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Военнослужащий погиб неподалеку от Майорского. Известно, что боевики совершили сброс гранат на позиции подразделений ВСУ.

В результате подрыва гранат солдат погиб на месте. Его имя пока не объявляют.

— Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, — говорится в сообщении.

Прямой огонь из минометов 82-го калибра российские наемники открыли вблизи поселка Пивденное.

Двое раненых солдат уже получили необходимую помощь и находятся под наблюдением медиков.

Отмечается, что с начала суток 13 апреля боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Потери на Донбассе

На днях Офис президента назвал число убитых на Донбассе украинских военных с начала года.

В районе проведения ООС с начала 2021 года погибли 26 украинских военнослужащих.

Для сравнения, после утверждения режима прекращения огня 27 июля и до конца 2020 года на Донбассе погибли пять военнослужащих.

Такое обострение на Востоке Украины спровоцировало серьезную реакцию США и стран НАТО.

В то же время политики и международные партнеры Украины рассчитывают на дипломатический способ разрешения конфликта на Донбассе.