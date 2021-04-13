Обстріли і підрив гранати: на Донбасі загинув військовий ЗСУ, двох поранено

В районі проведення ООС на Донбасі вранці 13 квітня загинув український військовослужбовець. Двоє бійців дістали поранень.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військовослужбовець загинув неподалік Майорського. Відомо, що бойовики здійснили скидання гранат на позиції підрозділів ЗСУ.

Внаслідок підриву гранат солдат загинув на місці. Його ім’я наразі не оголошують.

– Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, – йдеться у повідомленні.

Прямий вогонь з мінометів 82-го калібру російські найманці відкрили поблизу селища Південне.

Двоє поранених солдатів вже отримали необхідну допомогу і перебувають під наглядом медиків.

Зазначається, що з початку доби 13 квітня бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Втрати на Донбасі

Днями Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року.

В районі проведення ООС з початку 2021 року загинуло 26 українських військовослужбовців.

Для порівняння, після затвердження режиму припинення вогню 27 липня і до кінця 2020 року на Донбасі загинуло п’ятеро військовослужбовців.

Таке загострення на Сході України спровокувало серйозну реакцію США та країн НАТО.

Водночас політики та міжнародні партнери України розраховують на дипломатичний спосіб вирішення конфлікту на Донбасі.