Рада приняла законы о защите валютных заемщиков

Верховная Рада Украины приняла на внеочередном планерном заседании законы о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.

Законы предлагают относительно мягкую схему их реструктуризации и налоговые льготы для банков.

— Принятие этих законопроектов позволит решить проблему, которой уже более 10 лет, и защитить заемщиков, получивших кредиты на приобретение жилья в инвалюте и пострадавших от валютных колебаний, от злоупотреблений со стороны кредитодателей, – прокомментировал принятие документов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он добавил, что законопроекты будут способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков и станут шансом для их освобождения из долговой ямы.

В частности, в законе №4475 Рада продлила на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввела реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

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Закон №4398 обязывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Закон также исключает из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.

Законом №4399 разрешается банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов физлиц в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения (прибыль или убыток) на сумму свертывания резервов с валовой балансовой суммой по таким действующим кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащего реструктуризации.