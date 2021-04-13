Рада отклонила проект постановления о моратории на повышение тарифов на энергоносители

Рада провалила проект постановления №4609 об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.
За соответствующее решение на внеочередном заседании проголосовало 153 депутата.
Документом, среди прочего, предлагается дать поручение правительству безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений КМУ и НКРЕКП и не допускать в течение одного года принятия таких решений.
С 1 января 2021 года они повысили тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду.
Кроме этого, Рада рекомендовала Кабмину разработать и внести на рассмотрение ВР соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусматривается выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.
Годовой тариф на газ
На заседании 7 апреля НКРЭКУ приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.
Этот тариф будет действовать в течение года — с 1 мая 2021-го до 30 апреля в 2022-го.
В Комиссии говорят, что это защитит бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа, поскольку в течение года цена на него будет фиксированной.