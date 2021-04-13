Рада провалила проект постановления №4609 об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители.

За соответствующее решение на внеочередном заседании проголосовало 153 депутата.







Рада отклонила проект постановления о моратории на повышение тарифов на энергоносители / 2 фотографии

Документом, среди прочего, предлагается дать поручение правительству безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений КМУ и НКРЕКП и не допускать в течение одного года принятия таких решений.

С 1 января 2021 года они повысили тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду.

Кроме этого, Рада рекомендовала Кабмину разработать и внести на рассмотрение ВР соответствующие изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми предусматривается выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.

Годовой тариф на газ

На заседании 7 апреля НКРЭКУ приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ для бытовых потребителей с 1 мая 2021 года.

Этот тариф будет действовать в течение года — с 1 мая 2021-го до 30 апреля в 2022-го.

В Комиссии говорят, что это защитит бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке природного газа, поскольку в течение года цена на него будет фиксированной.