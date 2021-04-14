Рада ухвалила закони про захист валютних позичальників

Верховна Рада України ухвалила на позачерговому планерному засіданні закони про захист валютних позичальників, які мають багаторічні борги за кредитами в іноземній валюті.

Закони пропонують відносно м’яку схему їхньої реструктуризації і податкові пільги для банків.

– Ухвалення цих законопроектів дозволить вирішити проблему, якій вже більше 10 років, і захистити позичальників, які отримали кредити на придбання житла в інвалюті і постраждалих від валютних коливань, від зловживань з боку кредитодавців, – прокоментував ухвалення документів глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він додав, що законопроекти сприятимуть відновленню платоспроможності позичальників і стануть шансом для їхнього звільнення з боргової ями.

Зокрема, в законі №4475 Рада продовжила на п’ять місяців дію мораторію, що забороняє банкам стягувати майно громадян України, надане в якості забезпечення кредитів в іноземній валюті, і ввела реструктуризацію таких кредитів з перерахунком всіх грошових зобов’язань в гривневому еквіваленті і списанням неустойки.

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Закон №4398 зобов’язує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше, ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги, запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму не менше оціночної вартості активу.

Закон також виключає зі складу ліквідаційної маси житло, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, якщо воно не перевищує 60 кв. м, або 13,65 кв. м на кожного члена сім’ї боржника для квартири або 120 кв. м для житлового будинку.

Законом №4399 дозволяється банкам, які здійснюють реструктуризацію кредитів фізосіб в іноземній валюті, забезпечених іпотекою, не коректувати фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) на суму згортання резервів з валової балансової вартістю за такими чинними кредитами і на суму часткового прощення кредиту, що підлягає реструктуризації.