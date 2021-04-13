На кордоні з Білоруссю запровадили додаткові тимчасові обмеження до 31 грудня 2021 року.

Вони діятимуть у межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області.

Обмеження ввели, щоб посилити контроль за дотриманням прикордонного режиму, запобігти правопорушенням та захистити національну безпеку.

Під дії обмежень буде заборонено:

проведення робіт із 22.00 до 06.00 в смузі місцевості від прикордонних знаків у глибину прикордонної смуги на відстань до 100 м (у випадку сільськогосподарських робіт на власних земельних ділянках (паях) підрозділ охорони державного кордону потрібно сповістити не пізніше, ніж за шість годин до початку робіт );

); руху транспортних засобів та осіб дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону з 22.00 до 06.00 (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, залучених до сільськогосподарських робіт);

стоянки транспортних засобів та техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску (контрольними постами) в очікуванні перетину державного кордону;

руху (з’їзду) транспортних засобів в об’їзд (з) автомобільних доріг, посадки та висадки осіб, залишення транспортних засобів, будь-яких товарів та предметів, розвантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину державного кордону між лінією державного кордону та пунктами пропуску;

використання легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планерів, дельтапланів, аеростатів, дирижаблів) без повідомлення не пізніше ніж за 24 год. ;

; водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу;

виходити маломірними суднами та інших плавзасобами, на озера та інші водойми, які знаходяться у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі, без повідомлення не пізніше ніж за 1 год. ;

; проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду не пізніше ніж за 24 год. ;

; зупинки потягів (окрім пасажирських) при в’їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції Сарни та в зворотному напрямку, при виїзді з митної території України. Уразі вимушеної зупинки потягу з технічних або інших причин під час слідування, черговий залізничної станції Сарни негайно повідомляє про це старшого прикордонних нарядів в пунктах контролю та старшого чергової зміни відділу митного оформлення. При цьому перевізник зобов’язаний вжити заходів щодо збереження цілісності вантажу.

Імовірність наступу військ РФ із боку Білорусі

30 березня головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив про ймовірність наступу військ РФ із боку Білорусі.

Багато експертів вважають, що ділянка кордону з Білоруссю може стати одним із епіцентрів наступу військ РФ.

На початку лютого про реальну загрозу вторгнення Росії в Україну і країни Балтії через Білорусь заявила розвідка Естонії.