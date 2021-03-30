Ми готові до будь-якого варіанту: Хомчак оцінив ймовірність нападу РФ з білоруського напрямку

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал-полковник Руслан Хомчак прокоментував ймовірність розгортання наступу Росії з білоруського напрямку.

В одному з інтерв’ю він зазначив, що наразі ЗСУ готові до будь-якого можливого розвитку подій на кордонах України.

На думку багатьох експертів, ділянка кордону з Білоруссю може стати одним із епіцентрів наступу військ РФ.

Більше того, вже не вперше російська армія проводить так звані навчання спільно з військами Білорусі.

– Вони (представники РФ – Ред.) говорять про те, що там нібито просто навчання. Для того, аби розпочати наступ, потрібна мета. Хто буде наступати, з якою метою і яким чином потім утримувати ті території? – відповів Хомчак.

Головнокомандуючий ЗСУ запевнив, що зараз російські солдати “не так охоче” покинуть свою країну, аби повоювати на території чужої, як це було на початку російсько-української війни в 2014 році.

– Не всі готові йти за межі своєї держави і просто гинути. Там люди теж хочуть жити.

Фахівці Генштабу ЗСУ продовжують стежити за ситуацією на кордонах і прораховують всі можливі сценарії ​​поведінки Росії.

РФ нападе на Україну з боку Білорусі – розвідка

На початку лютого про реальну загрозу вторгнення Росії в Україну і країни Балтії через Білорусь заявила розвідка Естонії.

Звіт, представлений спецслужбою, пояснював взаємозв’язок між тиском Росії і хитким становищем Олександра Лукашенка в Білорусі.

Таким чином, вирішення політичної кризи в Білорусі може залежати від підтримки Росії, зокрема у військовій сфері.