Россия не намерена разворачивать широкомасштабную войну на Востоке Украины. Стягивание войск к украинским границам является попыткой запугать Запад, демонстрируя силу. Об этом в интервью во время поездки на Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Они хотят, чтобы Запад испугался силы России и ее могущества. Здесь нет большой тайны.

По его словам, если бы Россия планировала вторжение на территорию Украины, она бы сохранила элемент неожиданности. Но Кремль распространил в сети снимки своей техники, перебросил военные корабли в Черное море и собрал на границе тысячи военных.

— То, что они хотят сделать — это повысить температуру настолько, чтобы показать, что Запад пошатнется в поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода тест.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина хочет видеть больше поддержки со стороны иностранных партнеров.

— Украина держит линию против России не только для нас, но и для Запада. А где США размещают свои ракеты Патриот? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к вторжению России. Он призвал США поддерживать Украину, в частности в поставках оружия.

По мнению Зеленского, администрация Джо Байдена может сделать больше для прекращения конфликта на Востоке Украины.

Источник: Time