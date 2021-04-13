PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Вони хочуть залякати Захід – Зеленський про активізацію військ РФ поблизу України

Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України. Стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу. Про це в інтерв’ю під час поїздки на Донбас заявив президент України Володимир Зеленський.

Вони хочуть залякати Захід – Зеленський про активізацію військ РФ поблизу України

– Вони хочуть, щоб Захід злякався сили Росії та її могутності. Тут немає великої таємниці.

За його словами, якби Росія планувала вторгнення на територію України, вона б зберегла елемент несподіванки. Натомість Кремль розповсюдив у мережі знімки своєї техніки, перекинув військові кораблі у Чорне море та зібрав на кордоні тисячі військових.

Читайте
Може настати час, коли занепокоєння Заходу буде замало – Кулеба про агресію РФ

– Те, що вони хочуть зробити – це підвищити температуру настільки, щоб показати, що Захід похитнеться у підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду тест.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна хоче бачити більше підтримки з боку іноземних партнерів.

– Україна тримає лінію проти Росії не тільки для нас, але і для Заходу. А де США розміщують свої ракети Патріот? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії. Він закликав США підтримувати Україну, зокрема у постачанні зброї.

На думку Зеленського, адміністрація Джо Байдена може зробити більше для припинення конфлікту на Сході України.

Джерело: Time

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка