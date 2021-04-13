Росія не має намірів розгортати широкомасштабну війну на Сході України. Стягування військ до українських кордонів є спробою залякати Захід, демонструючи силу. Про це в інтерв’ю під час поїздки на Донбас заявив президент України Володимир Зеленський.

– Вони хочуть, щоб Захід злякався сили Росії та її могутності. Тут немає великої таємниці.

За його словами, якби Росія планувала вторгнення на територію України, вона б зберегла елемент несподіванки. Натомість Кремль розповсюдив у мережі знімки своєї техніки, перекинув військові кораблі у Чорне море та зібрав на кордоні тисячі військових.

– Те, що вони хочуть зробити – це підвищити температуру настільки, щоб показати, що Захід похитнеться у підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду тест.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна хоче бачити більше підтримки з боку іноземних партнерів.

– Україна тримає лінію проти Росії не тільки для нас, але і для Заходу. А де США розміщують свої ракети Патріот? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до вторгнення Росії. Він закликав США підтримувати Україну, зокрема у постачанні зброї.

На думку Зеленського, адміністрація Джо Байдена може зробити більше для припинення конфлікту на Сході України.

Джерело: Time