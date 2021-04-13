Залишилися без ніг: п’яні бойовики “ДНР” підірвалися на власному мінному полі

В понеділок, 12 квітня, поблизу окупованого Єнакієвого на власних мінах підірвалися двоє бойовиків.

За даними української розвідки, до лікарні чоловіків доставили без кінцівок.

Медики підтвердили, що в момент госпіталізації бойовики перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Як вони потрапили у власну засідку, пояснювати відмовилися. Стан здоров’я чоловіків уточнюється.

– Зараз на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Що закопав- на тому й підірвався. Карма, вона така, – йдеться у повідомленні оперативно-тактичної угруповання Північ.

Доба на Донбасі

З початку доби 13 квітня бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі.

Один український військовослужбовець загинув під час скидання гранат, ще двоє отримали поранення і перебувають під наглядом медиків.

Про всі порушення режиму припинення вогню штаб ООС оперативно повідомляє до ОБСЄ.

Джерело: ОТУ Північ