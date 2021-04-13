Залишилися без ніг: п’яні бойовики “ДНР” підірвалися на власному мінному полі

В понеділок, 12 квітня, поблизу окупованого Єнакієвого на власних мінах підірвалися двоє бойовиків.
За даними української розвідки, до лікарні чоловіків доставили без кінцівок.
Медики підтвердили, що в момент госпіталізації бойовики перебували в стані алкогольного сп’яніння.
Як вони потрапили у власну засідку, пояснювати відмовилися. Стан здоров’я чоловіків уточнюється.
– Зараз на двох у них залишилась непарна кількість ніг. Що закопав- на тому й підірвався. Карма, вона така, – йдеться у повідомленні оперативно-тактичної угруповання Північ.
Доба на Донбасі
З початку доби 13 квітня бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі.
Один український військовослужбовець загинув під час скидання гранат, ще двоє отримали поранення і перебувають під наглядом медиків.
Про всі порушення режиму припинення вогню штаб ООС оперативно повідомляє до ОБСЄ.
Джерело: ОТУ Північ