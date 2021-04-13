Эскалация на Донбассе: почему РФ стягивает войска и хватит ли у нее ресурсов для наступления

Украине нужна не только словесная, но и практическая поддержка от международных партнеров. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас он находится в Брюсселе, где сегодня состоится экстренное заседание комиссии Украина-НАТО из-за эскалации на Донбассе. В частности, будут обсуждать конкретную практическую помощь в случае, если Россия перейдет к активному наступлению. Хотя участники дискуссии в студии сошлись во мнении, что стягивание войск больше похоже на игру мышцами для шантажа.

— Не дай Бог, но может наступить фаза, когда высказываний беспокойства будет недостаточно. Поэтому уже сейчас надо говорить о том, какой практической будет поддержка Украины, — отметил Кулеба.

Стягивание войск к границам — это действительно угрожающий сигнал. Ситуацию подогревает и то, что, по информации украинских СМИ, в ОРДЛО готовят три варианта заявлений в Россию. В одном из них могут попросить ввести войска.

Хотя участники дискуссии в студии убеждены, что у России для наступления не хватит ресурсов. По их мнению, Путин делает это, чтобы давить на Украину и партнеров, а также — во внутриполитических целях.

Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что вопросом эскалации на Донбассе президент РФ хочет перекрыть другие проблемы с вакцинацией и протестами по Навальному.

— Сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий, важно говорить об усилении санкций, об их потенциальном введении против узкого круга Путина и о прекращении Северного потока-2, — отмечает она.

Поэтому в этой ситуации важно мобилизовать ключевых западных партнеров и вести с ними переговоры, результатом которых должны стать реальные и жесткие шаги.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена разворачивать широкомасштабную войну на Востоке Украины.

По его мнению, стягивание войск к украинским границам является попыткой запугать Запад, демонстрируя силу.

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