Чисельність російських військ біля кордону України досягне 110 тис. осіб – Таран

Чисельність військ Росії вздовж держкордону України досягне 56 батальйонних тактичних груп з 110 тис. бійців внаслідок активного нарощування РФ додаткових ударних можливостей.

Про це сказав міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони.

– Зібрані дані дозволяють нам визнати триваючу підготовку наближення до українських кордонів додаткових підрозділів з Росії, – заявив він.

Окрім того, на думку Тарана, необхідно враховувати й політичні події в Білорусі, які потенційно можуть призвести до постійної військової присутності РФ у цій країні.

За його словами, основний проект російської влади – це підвищення тиску на Україну, щоб притамувати прогрес реформ, позитивні внутрішні політичні події і зруйнувати українські євроатлантичні прагнення.

– Також ми стурбовані ймовірною підготовкою регулярних російських військ провести наступальну військову операцію з Криму для того, щоб забезпечити постачання води на півострів, що є винятковою відповідальністю країни, яка окупувала територію, – додав Таран.

Він повідомив, що Україна усвідомлює високу ймовірність провокації українських військових на Донбасі для того, щоб звинуватити нашу країну в порушенні режиму припинення вогню.

Водночас ці провокації РФ може використовувати як привід для збільшення військ на окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

Таран вважає, що Росія симетрично розгортає війська у відповідь на навчання Defender Europe, аби посилити боєготовність для російських стратегічних навчань Захід 2021.

За словами міністра, йомвірно, що що російські окупаційні війська в Криму і поблизу кордонів України можуть зробити значні військові провокації протягом 2021 року.