Кабмин назначил Любченко главой налоговой на пять лет

Кабмин 14 апреля назначил Алексея Любченко на должность руководителя Государственной налоговой службы на пять лет. Он приступит к своим обязанностям с 20 апреля.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в ВР Василий Мокан.
В апреле 2020 экс-главу Государственной налоговой администрации Любченко назначили на должность без конкурса. С ним заключили контракт на период карантина.
Впоследствии Любченко победил в конкурсе на занятие должности председателя ГНС.
Согласно с 19 апреля его увольняют с должности главы налоговой в связи с окончанием действия контракта. А уже 20 апреля он начнет работать как новоизбранный председатель сроком на пять лет.
Кто такой Алексей Любченко
Алексей Любченко — экс-заместитель председателя Государственной налоговой администрации в 2009-2011 годах.
С июня 2011-го по февраль 2012-го он работал директором Департамента налогообложения юридических лиц ГНС.
А уже с 2012-го по 2014-го — был помощником депутата Виктора Тимошенко.
С июля 2014 года по 2015 год — советник председателя отдела советников Департамента обеспечения деятельности Государственной фискальной службы.
Кроме того, правительство 14 апреля назначило Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора государственного предприятия Национальный фонд инвестиций Украины.
Нацинвестфонд создали в конце марта. Он будет разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты.